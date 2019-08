Ospite del LightHarted podcast di Josh Hart, cestista NBA dei New Orleans Pelican, Romelu Lukaku ha parlato del suo trasferimento all'Inter grazie ad Antonio Conte. Ecco uno stralcio riportato da FcInterNews: “Il mister mi voleva già quando era alla Juventus nel 2013. Mi ha mostrato come avrei giocato nelle sua squadra: è un grande allenatore, ha vinto tre titoli prima di lasciarli, prendendoli dal fondo, dal settimo posto, e portandoli alla vittoria. Ha vinto un campionato senza essere sconfitto. La Premier è il top, ma per me la seconda lega è quella italiana: è difficilissimo segnare in Italia”.