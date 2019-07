© foto di Dimitri Conti

Ole Gunnar Solskjaer spiega le assenze di Romelu Lukaku e David de Gea per l'amichevole di oggi contro il Leeds United: "David si è ammalato oggi, per cui non si sentiva in forma. Aspetteremo fino all'amichevole con l'Inter (in programma sabato, ndr)". Riguardo Lukaku, il belga secondo quanto appreso dal sito ufficiale dei Red Devils, ha preso una botta in allenamento per questo si è reso indisponibile al pari di Luke Shaw e Lee Grant.