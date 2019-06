© foto di Imago/Image Sport

Resta complicata la pista che conduce a Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il Manchester United resta fermo alla richiesta di 80 milioni di euro e non accetta contropartite. Rifiutati sia Perisic che Icardi. Durissima per l'Inter trovare i soldi necessari per regalare il belga a Conte, almeno fino a che non si riesca a piazzare Mauro Icardi. I Red Devils, peraltro, si sarebbero anche risentiti delle parole di Lukaku, che ha palesemente dichiarato di voler dire addio a Manchester, quasi a forzare la mano al suo attuale club.