L'Inter vuole accelerare per Romelu Lukaku, mentre Tuttosport scrive che Piero Ausilio è tornato dall'Inghilterra con una notizia che può essere intesa come positiva. Il Manchester United chiede 88 milioni di euro ma ha aperto al prestito con obbligo di riscatto del belga, a patto che il prestito sia onerosissimo. Il quotidiano scrive della richiesta di ben 17 milioni di euro, cifra di ammortamento che i red devils metterebbero a bilancio per una stagione.

C'è Rebic - L'Inter dovrà decidere se affondare o meno il colpo per l'ex Chelsea, mentre l'alternativa risponde al nome di Ante Rebic. Il croato, ex Fiorentina, è valutato 40 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte.