Inter, Lukaku più Dzeko. Ma la Roma cambia le carte per il bosniaco

Romelu Lukaku più Edin Dzeko: la Gazzetta dello Sport rivela che il piano dell'Inter è regalare ad Antonio Conte entrambi. Nelle ultime ore il belga ha avuto modo di ribadire ufficialmente la sua posizione al Manchester United: vuole andare via e ora tocca ai due club trovare l'accordo per il trasferimento. Capitolo Dzeko: la Roma gioca al rialzo e l'Inter comincia a spazientirsi. La richiesta aumentata da 20 a 22 milioni di euro ha indispettito la società nerazzurra, ferma a una valutazione di 13, anche in considerazione di un giocatore che nell’estate 2015 fu pagato dalla Roma 21 milioni, bonus compresi. E il giocatore attende una schiarita, avendo da tempo scelto la sua strada, quella nerazzurra.