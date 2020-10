Inter, Lukaku: "Sono un pessimo perdente. A Colonia non volevo la medaglia"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter e della Nazionale di Roberto Martinez, è stato intervistato da Rtbf, emittente francofona di stato del Belgio : "Dal mio punto di vista, la sconfitta è una cosa che mi fa andare avanti. Perché lì trovi una certa energia. Sono un pessimo perdente, lo ammetto, è la mia grande forza nella vita. E lo si è visto nella finale di Europa League. Non potevo andare a prendere la mia medaglia. Non ho rimpianti: non è una mancanza di rispetto per il Siviglia. Ma mettetevi nei miei panni: lavori tutta la vita per arrivare a un momento come questo. In finale perdiamo in una partita da 50-50. Ma questo episodio mi ha dato l'energia per fare meglio ora, e vedo il positivo nel negativo".