Inter, ma quale crisi. La vera stagione comincia adesso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre c'è chi continua a spararle addosso ogni critica (im)possibile, l'Inter fa gruppo come mai prima in stagione. Ad Appiano gli uomini di Spalletti sorridono, ma sanno che già a partire da oggi bisognerà correre ancora più forte. E non c'è avversario migliore per farlo: l'anno scorso di questi tempi i nerazzurri affondavano a San Siro proprio sul più bello, stasera contro i friulani dovrà essere la partita dell'ennesima svolta dopo l'eliminazione dalla Champions. Perché è vero che l'Inter, per ciò che ha vinto e rappresenta nell'immaginario collettivo del calcio mondiale, è sempre in discussione. E con lei la guida tecnica e i calciatori che in quel momento ne vestono i colori. Ma è anche vero che, dati alla mano, il cammino di Icardi e compagni è assolutamente in linea con gli obiettivi. Nessuno infatti aveva imposto alla squadra l'obbligo del passaggio del turno nella competizione internazionale più prestigiosa. Specie poi con Barcellona e Tottenham concorrenti. C'era il bisogno e il desiderio di mostrare una crescita costante, un livello all'altezza delle big d'Europa, un progetto credibile e sostenibile nel tempo. In tutto questo l'Inter non ha fallito. È decisamente più importante tornarci in Champions e, in questo senso, bisognerà rientrare nuovamente tra le prime quattro, possibilmente migliorando la classifica della scorsa annata. Detto fatto. E c'è di più. Sul modello di Chelsea, Atletico, Manchester United e Siviglia, vincere l'Europa League non è solo una suggestione. Insomma, ovvio che i tifosi vogliono vincere subito. Nondimeno per tornare a farlo davvero occorre pazienza. Tanta. Nel frattempo Spalletti intende ingranare la marcia più potente. Altro che tutto in discussione, la stagione vera comincia adesso.