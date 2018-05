© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della trasferta contro il Girona, l'allenatore del Valencia Marcelino Garcia Toral ha risposto in conferenza stampa all'ennesima domanda sul futuro di Joao Cancelo, che in caso di mancato riscatto da parte dell'Inter tornerebbe nella sua squadra: "Cancelo è un grande giocatore. A livello difensivo la sua recente esperienza ha aumentato il suo livello. Se l'Inter non esercitasse il diritto di riscatto sarei felice di averlo nuovamente a disposizione".