Inter-Marotta: ci siamo. Il dirigente è a Nanchino per incontrare Suning

Arrivano interessanti aggiornamenti da Sport Mediaset sulla possibilità, ad oggi sempre più concreta, che Giuseppe Marotta diventi molto presto un nuovo dirigente dell'Inter. Secondo quanto si apprende infatti l'ex ad juventino si trova in questo momento a Nanchino per incontrare Zhang Jindong ed il presidente nerazzurrro Steven Zhang. La fumata bianca viene data come imminente, dato che attualmente - nonostante non vi sia alcuna firma - si stanno discutendo le deleghe e le funzioni specifiche che dovrebbe andare a ricoprire Marotta.