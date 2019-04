Inter, Marotta e Ausilio preparano i rinforzi: Milinkovic primo obiettivo

© foto di Federico Gaetano

In attesa di incontrare il presidente Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio preparano il piano. Quello per convincere Antonio Conte a sposare l'Inter. Il progetto, scrive Tuttosport, è di rinforzare la squadra in ogni singolo reparto. In difesa arriverà Godin, ma piacciono anche Danilo e Darmian. A centrocampo il primo nome della lista è quello di Sergej Milinkovic-Savic, si pensa al ritorno di Mateo Kovacic, ma all'estero piace ancora Ilkay Gundogan. In Italia, ballottaggio tra Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella. In attacco, Icardi permettendo, ballano i nomi di Dzeko, Zapata e Lukaku.