Inter, Marotta: "Felici di Conte sotto tutti i punti di vista. Cambiamenti? Non credo ce ne saranno"

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky parla del lavoro di Antonio Conte e del suo futuro: "Non credo ci siano cambiamenti. Va fatta una valutazione a 360° e vedere il cammino dall'inizio che sta dando grandi soddisfazioni non solo in termini statistici ma anche di risorse che sotto Conte sono migliorate. Stiamo riuscendo a migliorarci sotto tutti i punti di vista, per cui possiamo ritenerci contenti del lavoro di Conte e della società. Se ha fatto il massimo? Il massimo non esiste mai, c'è sempre un particolare da migliorare. Il lavoro è stato a mio giudizio ottimo e possiamo ancora migliorarci".