Inter, Marotta: "Gap con la Juve si riduce senza proclami ma con il lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta si sofferma ai microfoni dei cronisti presenti dopo aver ricevuto la nomina del club nerazzurro: "Le sensazioni sono positive, è un giorno di grande orgoglio. Più che scegliere sono stato scelto, ringrazio gli azionisti e la famiglia Zhang che mi ha dato la possibilità di cominciare un nuovo percorso", le parole rilasciate ai microfoni del nostro inviato a Milano. "Spalletti è un ottimo allenatore, bisogna farlo lavorare tranquillamente e tocca a noi supportarlo in tutte le sue attività. Non è facile ottenere i risultati che l'Inter vuole ottenere, ma è nostro obbligo di avere un obiettivo importante davanti. Deve lavorare in grandissima serenità perché la società è a sua disposizione. Come si riduce il gap con la Juve? Non facendo proclami che non sono concreti, ma cercando di avere una cultura del lavoro accompagnata da senso di appartenenza verso questa società. Attraverso questo possiamo trovare le soddisfazioni".