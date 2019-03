Inter, Marotta: "Icardi? Aspettiamo che si risolva il caso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Il derby ha un sapore particolare ovunque, un interesse particolare a parte la classifica. Le motivazioni sono molto forti".

È stata riassorbita la notta di Europa League? E Icardi? "Per quanto riguarda l'eliminazione ha lasciato una grande amarezza, c'è un piccolo dato da evidenziare visto che mancavano 9 titolari. Ma non voglio alibi, abbiamo perso e siamo stati eliminati. Oggi è un motivo per cancellare quella serata amara e ritrovare la serenità. È una partita che deve dare una risposta per quanto riguarda la prestazione. Icardi? Non voglio dilungarmi, è un giocatore dell'Inter ed è un ottimo elemento. Aspettiamo che si risolva il caso".

Perché non deve stare vicino alla squadra? "Questo è uno degli aspetti che dovremo affrontare. Non voglio sviluppare analisi in questa sede, tutte le componenti sono disponibili a risolvere il problema. La disponibilità è totale".

Da cosa deriva il suo ottimismo? "Le persone che hanno buon senso lo devono usare. La speranza è quella di ritrovare un giocatore importante che ha dato molto all'Inter. Lo abbiamo detto più volte, ci sono delle regole e delle decisioni prese, che porteremo avanti. Stasera siamo qui in attesa di una partita importante. Il tema è delicato, non voglio parlarne. Abbiate la comprensione, siamo concentrati su una partita importante".