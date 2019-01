© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Dazn parlando di mercato e rinnovi. "Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c'è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L'Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci lusinga e la società rappresenta un punto di riferimento molto valido. E' chiaro che si incontrano disponibilità di grandi campioni, Godin è il profilo che ci interessa".