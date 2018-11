© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo giorno di Giuseppe Marotta "con la maglia dell'Inter e piani nel cassetto" dell'ormai ex ad e dg della Juventus protagonisti sulle pagine sportive de Il Giornale. Che evidenzia come Marotta, ieri in Lega calcio con l'ad Antonello, pianifichi il futuro nerazzurro e pensi a un club più votato a una struttura verticistica, con una visione societaria più agile nei processi decisionale e un ruolo di comando di primo piano. Sul mercato, obiettivo numero uno è Milinkovic-Savic, con altri talenti italiani come Tonali e Barella.