Inter, Marotta rientrato all'alba da Shanghai: "Tutto positivo"

Beppe Marotta è arrivato a Milano, con il volo da Shanghai, alle 6.45. Per il papabile nuovo dirigente nerazzurro oggi appuntamento in Lega, nessuna dichiarazione se non un “Tutto positivo” in risposta alle domande dei cronisti presenti che lo interpellavano sulla possibile nuova avventura in nerazzurro. Lo riporta Fcinter1908.it.