© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervistato da Sky ha parlato anche del mancato scambio Spinazzola-Politano: "C'è stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ottimo professionista, ma per andare a buon fine le trattative devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuarla più. Ricordo che Davide Santon per tre volte non ha trovato collocazione per situazioni analoghe, anche a me sono successe cose simili. Quando si tratta di operazioni da 55 milioni, è giusto che la società analizzi tutto".