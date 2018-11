Inter-Marotta, si accelera: possibile fumata bianca entro fine mese

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta e l'Inter si avvicinano sempre di più. Stando agli ultimi aggiornamenti riportati dalla redazione di Sport Mediaset, la fumata bianca è possibile addirittura alla fine mese, con la bruciante sconfitta di Bergamo che avrebbe accelerato le operazioni per portare l'ex dirigente di Sampdoria e Juventus all'ombra del Duomo. C'è grande ottimismo da entrambe le parti per una chiusura rapida della trattativa che, nel dettaglio, potrebbe arrivare ai titoli di coda nell'ultima settimana di novembre, al rientro del giovane presidente Steven Zhang dalla Cina, dove non è inoltre escluso che lo stesso Marotta possa fare un blitz nei prossimi giorni per conoscere di persona il boss Jindong Zhang ed i principali vertici di Suning prima del nero su bianco.