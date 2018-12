Inter, Marotta: "Spalletti ottimo allenatore, può essere protagonista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta, nuovo amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese. "Quando arrivi in una nuova squadra c'è sempre un grande ottimismo per raggiungere risultati vincenti. Siamo in una fase interlocutoria della stagione, c'è grande amarezza per l'eliminazione della Champions, serve avere le capacità per raggiungere gli obiettivi. Con grande voglia e senso di appartenenza per risalire la china adesso. Icardi? E' il nostro capitano e goleador, ha il nostro massimo rispetto ed è normale che è rilevante per l'economia della società per il rispetto della controparte riguardo i tweet circolati. Spalletti lo conosco da tempo, è una persona che ama la dialettica e serve interpretarla. Ci deve essere sempre uno spirito di orgoglio, è un fatto positivo e di conseguenza non rimane che la risposta del campo. In questa società ho trovato un management preparato ed una rosa altamente consecutiva, porterò la mia esperienza e serve un miglioramento come in tutte le attività imprenditoriali. Ci troviamo in una situazione diversa rispetto a quando arrivai alla Juventus. Il gap con i bianconeri è ancora grande. Zhang ha grandi ambizioni, sta a noi ripagare la fiducia della società e dei tifosi e quindi credo che occorrerà ancora del tempo. L'equazione di chi più spende più vince non è veritiera. L'emozione c'è sempre, è come essere al primo giorno di scuola e fortunatamente sono entrato in una società ambiziosa e c'è grande voglia di fare grandi risultati. Spalletti? E' un ottimo allenatore, ha fatto bene e bisogna lasciarlo lavorare, ha riconquistato posizioni importanti ed ha tutte le qualità per recitare un ruolo da protagonista. Sta alla società operare le giuste scelte di mercato. L'Inter è un gruppo che ha delle qualità notevoli, è normale avere questi alti e bassi e l'esperienza Champions gli tornerà utile".