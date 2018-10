Inter, Martinez Sr: "Lautaro e Icardi due attaccanti complementari"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Martinez, padre dell'attaccante dell'Inter Lautaro, ha parlato ai microfoni di Radio AM 770 dell'avvio di stagione del 'Toro', a partire dal gol segnato con la Nazionale argentina contro l'Iraq pochi giorni fa: "Era qualcosa che cercava da parecchio tempo. Speriamo che questa convocazione possa far bene a Lautaro. Il gol in apertura nel match con l'Iraq lo ha motivato molto, ha sfruttato bene le poche occasioni avute. Ambientamento all'Inter? Una cosa molto semplice, ha sempre avuto al suo fianco Mauro Icardi che gli ha dato una grossa mano. Pensavo che dopo le amichevoli estive avrebbe giocato, a volte gli dà un po' fastidio non poterlo fare ma è così che funziona. Icardi e Lautaro sono giocatori complementari che hanno anche una grande amicizia. Out dal Mondiale? Rimane la rabbia dopo la speranza che si era creata intorno alla sua presenza, ma alla fine Jorge Sampaoli avrà avuto le sue ragioni per non portarlo con sé".