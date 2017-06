Inter, Matuidi nel mirino ma le pretese del PSG sono troppo alte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi diventa obiettivo dell'Inter, come riportato da Premium Sport. La richiesta del Paris Saint-Germain è di 30 milioni, ritenuta troppo alta per la dirigenza nerazzurra considerato che il giocatore è in scadenza di contratto e ha compiuto 30 anni. Sul francese l'anno scorso c'era l'interesse della Juventus.