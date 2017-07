Inter, mezza Premier sulle tracce di Gabigol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'interesse del West Ham per Gabigol è noto da tempo, ma secondo quanto riportato da Bleacher Report, i londinesi non sarebbero l'unico club di Premier ad aver chiesto informazioni all'Inter per accogliere in prestito il brasiliano, anzi, ce ne sarebbero altri 7: trattasi di Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton, Southampton, Leicester City, Stoke City e Swansea City.