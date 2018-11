Inter-Milan, insieme per lo stadio: 150 milioni per San Siro nuovo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi Inter e Milan, al Meazza, sono in affitto e a luglio è stato approvato un piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da 15 milioni da realizzare entro giugno 2020: i club potrebbero ottenere una concessione per 99 anni dell’area dello stadio e soprattutto attorno allo stadio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è proprio la riqualificazione di tutta l'area attorno, in modo da far diventare il Meazza un'attrazione 365 giorni all'anno. Per Steven Zhang basterebbero 150 milioni per un nuovo San Siro, ottenendo poi un gran rientro economico.