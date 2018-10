Inter-Milan, la moviola: giusto annullare i gol. Ma mancano due cartellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un derby, quello di ieri fra Inter e Milan, arbitrato senza troppi affanni da Guida con l'aiuto del VAR Irrati. Al 12' giusto annullare la rete di Icardi, in fuorigioco sull'assist di Vecino (che sfiora di testa seppur in maniera leggera), con Guida che attende la conferma del VAR per ufficializzare la decisione. Al 18' manca probabilmente un giallo a Nainggolan nell'intervento con Biglia, con l'argentino che invece si prende il giallo (comunque giusto). Al 42' altra decisione giusta, con Guida che annulla il gol di Musacchio per chiaro fuorigioco.

Nella ripresa qualche dubbio in più, almeno su alcuni falli: al 74' Biglia atterra Politano (poteva essere rosso), ma Guida non interviene. L'argentino ex Lazio rischia anche sul finale di partita per un altro intervento non sanzionato, questa volta su Candreva.