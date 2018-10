Inter, Miranda: "Siamo sulla strada giusta. Voglio meritare questa maglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tocca al difensore dell'Inter Joao Miranda commentare il 3-0 sulla Lazio all'Olimpico: "Abbiamo giocato bene, meritando la vittoria. Dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta - dice il brasiliano a InterTV -. La 100esima presenza mia in Serie A? Felice, certo, ma non so dire quale partita ricordo più volentieri: a me piace sempre la prossima. Devo restare concentrato e dimostrare di meritare questa maglia".