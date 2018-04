Inter, Miranda: "Sono il migliore della Serie A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, difensore dell'Inter, al canale tematico nerazzurro deciso di lasciar perdere la modestia e rivendicare il proprio ruolo all'interno del campionato. "Sono sincero: per l'esperienza e tutto il resto, mi ritengo il miglior difensore della Serie A. Con Spalletti parlo spesso, sia durante i video tattici che durante gli allenamenti. Lui è un bravo allenatore, mi piace il fatto che voglia sempre vincere e mi trovo molto bene: anche a me piace vincere sempre. La gara più importante è sempre la prossima, sono già concentrato e non mi soffermo mai al match già passato. Quella che ricordo con maggior affetto penso sia la partita col Milan nel girone d'andata, quando abbiamo vinto 3-2: mi piace tantissimo vincere un derby".