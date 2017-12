Inter, Miranda: "Tanta euforia, i leader devono motivare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assieme a Luciano Spalletti all'evento organizzato dall'Inter per i clienti Corporate Hospitality era presente anche Joao Miranda. Ecco alcune dichiarazioni del brasiliano raccolte da FcInterNews: "C'è tanta euforia, dimostriamo che siamo un gruppo forte. I leader in campo non hanno bisogno di urlare, ma devono motivare con l'esempio".