Inter, Miranda: "Vogliamo giocarci il campionato fino alla fine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Miranda dopo lo 0-0 del San Paolo ha detto: ""Buona gara difensiva la nostra. Il Napoli è una grande squadra, lo sapevamo. Sono forti, noi abbiamo provato a pungere e in fin dei conti abbiamo avuto un'occasione chiarissima per fare gol. Un segnale questo pareggio? Noi vogliamo giocarci questo campionato fino alla fine e l'obiettivo è arrivare in Champions. Siamo stati uniti, tutti insieme per 90 minuti, organizzati: è un punto che vale tanto".