Inter, mirino su Palacios del River: prima offerta rifiutata

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Exequiel Palacios è finito nel radar dell'Inter. Il classe '98, considerato in patria il nuovo Veron e sul quale ricadono grandi aspettative in termini di Selecciòn, ha dato modo di mostrare le sue qualità con il River, suo attuale club. Secondo quanto verificato da FcInterNews, Los Millionarios hanno già rifiutato una prima offerta dall'Atletico Madrid di circa 15 milioni di dollari (il giocatore ha una clausola rescissoria pari a 15 milioni di euro, ma stanno trattando per toglierla così da scatenare un'asta internazionale), oltre ad aver ricevuto apprezzamenti anche dall'altro club di Milano, il Milan, che ha spedito osservatori in sudamerica nelle settimane passate.