Missione speciale di Beppe Baresi in Grecia: secondo quanto riferito dal portale ellenico To10.gr, Baresi ha seguito con un occhio di riguardo le prestazioni di Giannis Bouzoukis (Mpouzoukis secondo la dicitura in alfabeto greco), centrocampista di 20 anni del Panathinaikos, una delle rivelazioni del calcio greco dell'ultimo anno. Dodici presenze con due gol nella Super League locale, Bouzoukis sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri in cerca di un elemento di prospettiva per il ruolo di centrocampista offensivo, un giocatore che abbia le qualità paragonabili a quelle di Luka Modric. In questa lista, il nome principale sui taccuini nerazzurri sarebbe però quello di Ivan Sunjic della Dinamo Zagabria, ma adesso si registra l'interesse per Bouzoukis, monitorato da Baresi nel corso del match della Nazionale greca Under 21 contro l'Austria, validi per i playoff di qualificazione agli Europei di categoria.