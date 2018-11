Inter, Modric resta l'obiettivo numero uno: a giugno nuovo assalto

Ascoli, torna D'Elia. Lavoro a parte per Rosseti e Ganz

Inghilterra, il saluto di Rooney: "Viaggio che non dimenticherò mai"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Campionati Europei U19, le partite in programma

Bosnia, Pjanic sostituito per un affaticamento. Sarà out contro la Spagna

Inter, mai più senza Nainggolan: i risultati cambiano quando è in campo

Pochesci: "Squadre B un fallimento. Meglio Taranto o Messina in C"

Napoli, amichevole in famiglia: gol di Younes, doppiette Verdi-Callejon

Ranucci: "Lunedì a Report parleremo di Napoli, non dico altro"

Luka Modric resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo dell'Inter. Con l'arrivo di Beppe Marotta i nerazzurri faranno subito il punto sul prossimo mercato estivo e torneranno a dare l'assalto al numero 10 del Real Madrid, per provare a ridurre ancora di più il gap con la Juventus. Impossibile che l'affare possa concretizzarsi a gennaio ma a giugno il club meneghino tornerà a trattare con Florentino Perez . A riportarlo è Tuttosport .

