Inter, Nagatomo resta al Gala. Il piano per arrivare a 40mln di plusvalenze

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Yuto Nagatomo (31) sarà ancora a Istanbul. Il Galatasaray ha deciso di acquistare il giapponese per circa 3 milioni di euro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ma il club nerazzurro deve, intanto, raggiungere quota 40 milioni di euro di plusvalenze. Cinque arrivano dalla cessione di Geoffrey Kondogbia al Valencia (per 25 mln complessivi), mentre la strategia sarà poi quella di cedere (con opzione per il riacquisto) giovani di valore che hanno fatto bene in prestito o in Primavera.