Inter, Nainggolan: "Dispiace non esserci oggi, proverò a tornare col Toro"

Sarà il grande assente della prima giornata di campionato, almeno in casa nerazzurra, ma Radja Nainggolan dal proprio profilo Twitter manda comunque un messaggio di incoraggiamento ai compagni. Questo il post del centrocampista dell'Inter in vista dell'esordio di oggi col Sassuolo: "Oggi si riparte... in bocca al lupo ragazzi. Mi dispiace non poterci essere ma sto cercando di esserci la prossima (contro il Torino, ndr)".