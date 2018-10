Inter, Nainggolan: "Emozione San Siro: come senti i tifosi qui pochi altri"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il mio passato? È stato difficile. Sono andato via dal Belgio a 16 anni, per questo voglio che i miei figli stiano bene". Così il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan nell'intervista pubblicata nel matchday-programme dell'Inter in vista del derby.

"I miei gol? Ne ho fatti tanti importanti e belli. Il primo contro il Treviso, quando ero a Piacenza, con un tiro da fuori - ricorda il Ninja -. Un altro che ho in mente è quello contro la Samp, quando ero a Cagliari. Ai giovani dico sempre di giocare con la testa libera perché è quello che fa la differenza. L'Inter? Per me è importante essere qui. San Siro è bellissimo, emozionante. Senti i tifosi come in pochi altri stadi in Europa".

"Non ho mai avuto idoli calcistici. Mi sono sempre piaciuti quei calciatori pieni di qualità, come ad esempio Ronaldo il Fenomeno. Lo guardavo perché inventava le cose dal nulla", conclude il Ninja.