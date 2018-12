Inter, Nainggolan jolly per Barella: c'è da trattare col Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan chiama Nicolò Barella a Milano. Il Corriere dello Sport scrive che i due hanno parecchio in comune, a partire dal procuratore Alessandro Beltrami, ma soprattutto entrambi hanno indossato la maglia del Cagliari. Per questo potrebbe essere l'ex Roma il jolly della dirigenza dell'Inter per convincere Barella a trasferirsi in maglia nerazzurra. Bisogna però trattare col club sardo, che chiede oltre 40 milioni di euro per cedere Barella. Una valutazione eccessiva secondo i vertici interisti.