Inter, Nainggolan primo obiettivo: la Roma valuta le contropartite

Radja Nainggolan torna ad essere l'obiettivo principale per il mercato dell'Inter. Come scrive Il Corriere dello Spor il belga si è già promesso a Spalletti e la Roma avrebbe accettato di inserire una contropartita tecnica come richiesto dai nerazzurri: i nomi sono quelli di Vecino, Candreva e Joao Mario, anche se Monchi preferirebbe portare nella Capitale uno dei giovani della Primavera dell’Inter che ha fatto visionare durante tutta la stagione e in particolare negli ultimi due match contro la Juventus e la Fiorentina". Sul taccuino del ds giallorosso ci sono i nomi di Pompetti, Bettella e Pinamonti. Per quanto riguarda l'ingaggio del belga si parla di un quadriennale da 4.5 milioni a stagione.