Inter-Napoli 2-0, le pagelle: Lautaro si è risvegliato, Milik preoccupa anche Gattuso

INTER

Handanovič 6.5 - Dopo il gol di D'Ambrosio il Napoli dà vita a un assedio al quale riesce a rispondere con sicurezza, aiutato anche dalla buona sorte.

D'Ambrosio 7 - Un giocatore maturo, capace di ricoprire più parti del campo e facendolo bene. Centrale di difesa, esterno di centrocampo. E all'occorrenza goleador. Bravo a scegliere i tempi d'inserimento in occasione della rete del vantaggio, la terza in campionato.

De Vrij 6.5 - Partita d'autorità. Guida la retroguardia, è brillante nelle chiusure e nella lettura delle situazioni.

Bastoni 6.5 - È il difensore del futuro di Conte. Gioca a testa alta, chiude gli spazi e si concede anche la licenza di avanzare.

Candreva 6.5 - Entra nell'azione del primo gol e mura una pericolosa occasione dei partenopei. Rischia di causare un rigore nella ripresa per un fortuito tocco di braccio. Partita nel complesso buona. (dal 60' Godin 6 - Entra col Napoli che ha ormai diminuito l'intensità degli attacchi).

Barella 6 - Primo tempo di sofferenza, il centrocampisti del Napoli vincono la maggioranza dei duelli e lui stesso perde qualche pallone di troppo. Rialza la testa e imbecca Lautaro nell'azione del secondo gol.

Brozović 6.5 - Deciso sin dall'inizio, da un suo recupero palla nasce il primo gol. Solita precisione nella tessitura del gioco, fondamentale schermo in mezzo al campo.

Borja Valero 6 - In una serata da ritmi da anni '80 uno come lui è come un pesce nell'acqua. Gestisce bene palla e dà una mano ai centrocampisti. (Dall'89' Eriksen sv)

Biraghi 6.5 - Spinge molto ed è presente nell'azione del vantaggio, servendo l'assist a D'Ambrosio. (Dal 79' Young sv).

Lukaku 6 - Una serata nella quale raramente è pericoloso ma la sua sola presenza condiziona i difensori del Napoli e a suo modo entra nelle due reti. Quando segna D'Ambrosio i partenopei sono preoccupati a fermare il gigante belga e quando segna Lautaro è bravo l'ex United a lanciargli la volata portandosi dietro i difensori. (Dall'89' Moses sv).

Sanchez 5.5 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Qualche buon suggerimento, un fallo tattico che gli costa il giallo. Latitante in fase conclusiva. (dal 60' Lautaro Martinez 7 - Solo due reti dalla ripresa del campionato, prestazioni sottotono e quattro gare di digiuno. Normale la panchina, eccezionale la reazione: un gol di rabbia e di classe).

Allenatore Antonio Conte 6.5 - Cambia molti uomini ottenendo buone risposte e azzeccando i cambi.

- - -

NAPOLI

Meret 6 - D'Ambrosio lo coglie di sorpresa ma il tiro è angolato. Nega a Brozovic nel finale del primo tempo il raddoppio, regalando al Napoli altri 45' per poter recuperare. Non può nulla sulla conclusione di Lautaro.

Hysaj 6 - Prova a stare in equilibrio fra il coprire la zona e il dare una mano in avanti con qualche traversone. (Dall'84' Malcuit sv).

Maksimovic 6 - Riesce a contenere un Sanchez che non vive la migliore serata. Lautaro ha la meglio solo su una grande giocata individuale.

Koulibaly 6 - Un duello tra titani con Lukaku con l'attaccante belga che non riesce a concludere a rete, pur riuscendo a creare spazi per i compagni di squadra.

Mario Rui 5.5 - Il gol nasce da una palla che il portoghese si fa rubare da Brozovic. Prova a rimediare spingendosi anche in avanti, ma la mira non è quella di un attaccante. (Dal 65' Ghoulam 6 - Entra e dopo pochi minuti l'Inter raddoppia. Può fare poco per invertire il trend).

Elmas 6 - Si fa vedere nel primo tempo con qualche buon recupero e un paio di sortite nelle quali si vedono anche interessanti doti tecniche.

Demme 5.5 - Borja Valero va in pressione su di lui e nell'occasione della seconda rete non è impeccabile, perdendo Lautaro Martinez.

Zieliński 6.5 - Le azioni offensive del Napoli passano dai suoi piedi e per una fase della partita sembra un tiro assegno, col polacco nelle vesti di tiratore scelto o di suggeritore. Meriterebbe maggiore fortuna. (Dal 65' Allan 6 - Dà ossigeno in mezzo).

Politano 6 - La sua velocità è un pericolo per l'Inter. Costringe Sanchez a un intervento da cartellino giallo e in generale nel primo tempo semina il panico con i suoi slalom. Cala alla distanza. (Dal 75' Lozano sv).

Milik 5 - Arriva tardi o arriva male sulla palla. Non riesce ad essere pericoloso. Anche Gattuso a fine partita gli tira le orecchie. (Dall'84' Callejon sv).

Insigne 6 - Nel primo tempo è fra i più attivi dell'attacco del Napoli, manca per questione di centimetri o per l'immolarsi altrui il pareggio. Dopo il raddoppio nerazzurro si spegne la luce.

Allenatore Gennaro Gattuso 6 - La squadra per lunghi tratti fa sua la partita, il gol del 2-0 e il Barcellona che si avvicina porta a tirare i remi in barca.