Inter-Napoli, le formazioni: Conte con Sensi e Lukaku. Insigne out, c'è Elmas

Un paio di sorprese per parte, nella sfida delle 20.45 fra Inter e Napoli. Antonio Conte non riesce proprio a fare a meno di Romelu Lukaku che anche questa sera guiderà l'attacco nerazzurro al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo, ancora out dal primo minuto il neo acquisto Eriksen, al suo posto c'è Sensi con Brozovic e Barella.

Diversi spunti arrivano anche dalle scelte iniziali di Gattuso: in porta c'è ancora Ospina, al centro della difesa Manolas e Maksimovic con Koulibaly out. A centrocampo con Zielinski e Demme c'è Fabian Ruiz, per Allan si tratta della terza esclusione consecutiva. Davanti l'escluso eccellente è Lorenzo Insigne, al suo posto Elmas con Callejon e Mertens nel ruolo di falso 9.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Inter e Napoli, prima gara di andata delle semifinali di Coppa Italia:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas