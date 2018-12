© foto di Insidefoto/Image Sport

Inter e Napoli chiudono il turno di Santo Stefano. Alle 20.30 inizia il match a San Siro, valido per la 18esima giornata di Serie A. Ancelotti lancia Milik in avanti con Insigne, lasciando Mertens in panchina. Novità sugli esterni: torna Mario Rui, sulla destra c'è invece Allan. In casa nerazzurra si rivede Asamoah, con Spalletti che ripropone in mezzo Borja Valero con Brozovic e Joao Mario. Queste le scelte dei due tecnici:

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti.