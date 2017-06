Inter, Nastasic si allontana: troppi i 20 milioni di euro chiesti dallo Schalke 04

Fonte: FcInterNews

Solo una voce, niente di più al momento. Matija Nastasic è stato accostato all'Inter negli ultimi giorni, soprattutto per la volontà del suo agente Fali Ramadani di riportarlo in Italia. Nulla da fare, però, al netto della richiesta fatta dallo Schalke 04, pari a 20 milioni di euro. Questo quanto riportato dal portale MozzartSport e ripreso da FcInterNews.