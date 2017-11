Inter, niente Argentina per Icardi: infiammazione al tendine sinoviale

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con un tweet condiviso dalla propria pagina ufficiale, la Nazionale argentina ha annunciato che Mauro Icardi non sarà disponibile per la gara amichevole con la Russia di sabato prossimo a causa di un'infiammazione del tendine sinoviale con dolore al tendine rotuleo del ginocchio. L'attaccante dell'Inter avrebbe accusato tali problemi in seguito al match odierno contro il Torino.