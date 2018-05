Inter, niente rinnovo per Candreva: cessione possibile per 15 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo i primi contatti per un possibile prolungamento del contratto che lo lega all'Inter fino al 2020, sembra raffreddarsi l'idea rinnovo per Antonio Candreva. Secondo quanto raccolto da FcInterNews, infatti, il club nerazzurro avrebbe già informato l'agente dell'esterno che il rinnovo non è nei programmi della società e che saranno valutate offerte intorno ai 15 milioni di euro. Federico Pastorello, dal canto suo, si è già attivato in questo senso, trovando buoni riscontri sul mercato inglese.