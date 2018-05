Inter, niente sconti per Cancelo dal Valencia. Idee Thomas e Semedo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Valencia non ha la minima intenzione di concedere sconti o deroghe all'Inter per il riscatto di Joao Cancelo. 35 milioni entro il 30 di maggio altrimenti il portoghese tornerà sulle sponde del Turia, il senso del pensiero del club spagnolo riportato dalla Gazzetta dello Sport. E a certe cifre, l'Inter, difficilmente può dire di sì. Per questo si stanno già iniziando a sondare le piste alternative: un nome buono puà essere quello di Nelson Semedo del Barcellona, magari con un'operazione in stile Rafinha. Ma ad Ausilio piace anche Thomas Partey, duttile centrocampista ed esterno dell'Atletico Madrid.