Inter, no al Manchester City. Lo Skriniar resta chiuso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

No al Manchester City per Milan Skrianir: stando al Corriere dello Sport, in questo momento non ci sono esigenze di vendere in casa Inter e il difensore slovacco rimarrà in forza alla formazione di Luciano Spalletti. Il giocatore è diventato un intoccabile e con lui Miranda, vicinissimo al rinnovo fino al 2020.