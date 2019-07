© foto di Giacomo Morini

Come riportato da Fcinternews.it, l’Inter resta vigile su Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro in forza alla Fiorentina è un vecchio pallino di Piero Ausilio che recentemente ha chiesto informazioni al ds viola Daniele Pradè. La Fiorentina lo valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma di fronte alla chiamata di una big sarebbe difficile resistere. Il giocatore è cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro e ha un ingaggio accessibile per le casse meneghine (1 milione di euro più bonus a stagione). Nelle scorse ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’Inter e l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Il gradimento tra le parti c'è e il feeling potrebbe decollare nelle prossime settimane. L'Inter ora è concentrata in uscita (in settimana summit col Monaco per le possibili cessioni di Joao Mario e Dalbert), dopodiché ai primi di agosto previsti nuovi contatti.