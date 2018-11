Inter, non si molla Chiesa: in estate partirà il nuovo assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa resta un obiettivo primario per la rosa dell'Inter del futuro. La scorsa estate la Fiorentina chiedeva la luna e dunque i nerazzurri hanno preferito evitare la trattativa ma solo per rimandare il tutto al prossimo giugno, quando i paletti del Fair Play finanziario non ci saranno più e quando l'assalto al gioiellino viola potrà essere facilitato dalla voglia di Zhang di ridurre il gap con le grandi società d'Europa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.