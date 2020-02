vedi letture

Inter, non solo Aubameyang: occhi anche su Martial per l'attacco

In Inghilterra si sta parlando molto del mercato dell'Inter e dell'eventuale partenza di Lautaro Martinez, attaccante corteggiato da Barcellona e Real Madrid. Secondo quanto riporta il Sunday Express infatti in caso di partenza del Toro argentino, assicura che Marotta starebbe guardando in Premier League per sostituirlo e oltre ad Aubameyang, un altro obiettivo del mercato nerazzurro sarebbe Anthony Martial, attaccante del Manchester United.