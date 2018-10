Inter, non solo il Santos su Gabigol: in Brasile è pronto un duello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinascita Gabigol: tornato in patria, l'attaccante tuttora di proprietà dell'Inter sta facendo molto bene con la maglia del Santos. Tanto che il club paulista, intenzionato a trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo, non è l'unico sulle sue tracce: anche il Cruzeiro, che come ammesso dal suo vicepresidente aveva già chiesto Gabigol all'Inter in passato, è pronto a muoversi in modo concreto per il classe' 96.