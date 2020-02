vedi letture

Inter, non solo Real: sondaggio City e Barça per Lautaro: agenti avvisati

Le grandi d'Europa si muovono per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non c'è solo il Real Madrid sulle sue tracce ma anche il Manchester City e il Barcellona si sono mossi con l'agente del Toro, non per delle semplici chiacchiere ma per un sondaggio vero e proprio. Impossibile che si possa scatenare un'asta, visto che sul contratto dell'argentino c'è la clausola da 111 milioni di euro valida per i primi 15 giorni di luglio.