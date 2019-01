© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore l'Inter è ad un passo da Cedric Soares del Southampton. La trattativa non è ancora definita in tutti i suoi dettagli e proprio per questo motivo la società nerazzurra, racconta Sky Sport, non vuol farsi trovare impreparata. E' da leggere in quest'ottica l'incontro che sta andando in scena in questi minuti fra i dirigenti nerazzurri e l'entourage di Matteo Darmian, altro nome caldo per il mercato interista.